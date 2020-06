États-Unis : un mouvement contre les violences policières d’une ampleur inédite

Des affrontements ont lieu à Minneapolis, Los Angeles, New York, Las Vegas et même Anchorage, en Alaska, avec un sit-in pacifique. La colère touche l’ensemble des États-Unis une semaine après l’interpellation meurtrière de l’Afro-Américain George Floyd. La vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qui participent activement à l’organisation des manifestations avec le mot-dièse #BlackLivesMatter (La vie des noirs compte).

Couvre-feux et Garde nationale

De nombreuses villes ont instauré un couvre-feu, voire déployé la garde nationale. À l’est du pays, de Miami à New York, toutes les villes ont décrété un couvre-feu. À New York, il est prolongé jusqu’à dimanche et débutera à 20 heures au lieu de 23 heures. À l’autre bout du pays, Los Angeles a aussi imposé et prolongé un couvre-feu face aux violences et pillages. À Minneapolis, 13 000 soldats de la garde nationale ont été déployés dans les rues. Il y a, selon le New York Times, 140 villes vivent au rythme des manifestations, c’est plus qu’en 1968 en plein mouvement pour les droits civiques.



