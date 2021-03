Etats-Unis : la famille de George Floyd obtient 27 millions de dollars de dommages-intérêts dans un accord avec la ville de Minneapolis

Près d'un an après la mort de George Floyd, une première victoire pour sa famille. La ville de Minneapolis a décidé à l'unanimité, vendredi 12 mars, de lui verser 27 millions de dollars de dommages-intérêts. C'est dans une rue de cette ville du Minnesota que cet Afro-Américain de 46 ans est mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc, fin mai 2020. L'avocat de la famille de George Floyd, Ben Crump, s'est dit "satisfait" de cette somme. C'est "l'un des plus importants règlements dans une affaire d'inconduite policière", explique le New York Times (lien en anglais).

Le procès du policier en question s'est, lui, ouvert le 9 mars, non loin de là. Derek Chauvin, 44 ans, est poursuivi pour homicide volontaire. La mort de George Floyd avait entraîné un mouvement de colère historique, aux Etats-Unis et dans le monde, contre le racisme et les violences policières.