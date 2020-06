États-Unis : l'hommage des surfeurs à George Floyd

En Californie, les surfeurs aussi ont rendu hommage à George Floyd et aux victimes d'injustices raciales. On pouvait lire sur leurs planches les slogans du mouvement contre les violences policières. "I can't breathe" (Je ne peux pas respirer). "Nous demandons la justice pour tous. La vie d'une personne de couleur compte autant que n'importe quelle autre vie. Toutes les vies comptent. Si la vie d'une personne noire n'a pas de valeur, alors aucune vie n'en a. Sans justice, il n'y a pas de paix. Nous nous rassemblons pacifiquement", explique Milton Willis, surfeur.

"Un moment très spécial"

Près de 3 000 surfeurs se sont réunis pacifiquement et se sont recueillis sur l'eau. "C'est quelque chose que nous, surfeurs, faisons souvent pour rendre hommage à une personne qui occupe une place importante dans notre vie, ou pour la perte de quelqu'un. On se retrouve avec des amis ou en famille. Nous formons un cercle dans l'eau, et nous essayons d'en faire un moment de joie. Vous savez, pour nous, l'océan est comme l'église pour certains. C'est un moment très spécial", précise Justin Wilkenfeld, un autre surfeur. La justice a requalifié les faits en homicide volontaire. Le policier qui a asphyxié George Floyd est inculpé pour meurtre non prémédité et les trois autres agents sont inculpés pour complicité.