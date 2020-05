Etats-Unis : bientôt la fin des émeutes à Minneapolis ?

Cela fait plusieurs jours que les manifestants se font entendre à Minneapolis (Etats-Unis), n’hésitant pas à brûler certains lieux pour faire comprendre leur colère quant à la mort de George Floyd, décédé lors d’un contrôle de police qui a dérapé. Le policier en question a été inculpé pour homicide volontaire. "Est-ce que cette arrestation va stopper net les violences ? Pas sûr, il y a de nouvelles manifestations qui sont appelées mais c’est clairement un signe d’apaisement", décrypte la journaliste Agnès Vahramian en duplex depuis Minneapolis.

Un couvre-feu installé

"La famille de George Floyd a accueilli cette nouvelle avec soulagement, même si elle a dit que cela arrivait bien tard. Et puis le policier est inculpé, mis en cause pour homicide involontaire. L’intention de donner la mort n’a pas été retenue et c’est d’ailleurs ce qu’ont toujours dit les policiers : ‘c’est un malencontreux accident‘" , rapporte Agnès Vahramian vendredi 29 mai. "Depuis la nuit dernière et le chaos qui a régné, des mesures ont été prises pour que ça ne se renouvelle pas ce soir : le déploiement de la garde nationale et puis, on vient de l’apprendre, il y a un couvre-feu qui a été décrété. A partir de 20 heures ce soir à Minneapolis, il est interdit de sortir de chez soi."

