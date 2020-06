Après l’homicide de Georges Floyd par la police de Minneapolis, des manifestations ont enflammé plusieurs villes des Etats-Unis. Les forces de l’ordre sont dorénavant secondées dans plusieurs Etats par la Garde nationale et cette force armée, aurait recours à des enfants-soldats. C’est en tout cas ce qu’affirment des internautes à l’aune, notamment, de deux vidéos.



La première a été filmée à Atlanta, en Géorgie. Le vidéaste en est sûr : l’un des soldats en uniforme qui lui font face a « 12, peut-être 13 ou 14 ans ». « Atlanta a déployé une milice d’enfants », renchérit celui qui partage la séquence sur Twitter, totalisant plus de 12 millions de vues. Une deuxième vidéo portant la même accusation, filmée à Minneapolis dans le Minnesota, a même été retweetée par un membre du conseil municipal de Chicago, alimentant ainsi la rumeur.

Comment est-elle née ? À chaque fois, un des soldats est beaucoup plus petit que les autres… À Atlanta, la police de la ville et la Garde nationale géorgienne ont assuré que les conscrits filmés n’étaient pas des enfants. « Pour servir, il faut avoir 18 ans, ou 17 ans si vos parents sont d’accord », a tweeté la Garde nationale.



Quant à la séquence de Minneapolis, on y entend le vidéaste qui l’a diffusée en direct sur Instagram, demander à une personne de petite taille, en uniforme, si elle a 13 ans… Sauf qu’il ne sous-entendait pas sérieusement qu’il s’agissait d’un enfant-soldat. Il a expliqué au magazine Forbes qu’il s’agissait d’une « blague ». Trop tard, la rumeur était lancée. Si le conseiller municipal de Chicago a fini par supprimer son tweet, la fausse info n’a pas disparu pour autant.

