Les Etats-Unis annoncent des "mesures extraordinaires" après la mort d'un migrant de 8 ans détenu par les autorités

Les autorités ont reconnu être démunies face à l'arrivée de milliers de migrants dans des structures inadaptées.

Changer de mode de fonctionnement pour éviter un nouveau drame. Les Etats-Unis vont prendre des "mesures extraordinaires" face au nombre croissant d'enfants pris en charge à la frontière avec le Mexique, a annoncé mercredi 26 décembre le gouvernement en réponse à la mort d'un petit Guatémaltèque de 8 ans pendant la nuit de Noël.

"Selon mes directives, tous les enfants pris en charge par les services de surveillance des frontières reçoivent un examen médical approfondi", a indiqué la ministre à la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen. Elle a ajouté que des contrôles complémentaires seraient pratiqués et que le personnel médical serait renforcé.

Le Guatemala réclame une "enquête transparente et sérieuse"

A peine plus de deux semaines après la mort d'une Guatémaltèque de 7 ans à El Paso (Texas) détenue par les autorités américaines, un garçonnet de même nationalité est mort après avoir été saisi de nausées et de vomissements dans un centre de rétention. Les causes exactes du décès n'ont pas été établies à ce stade mais les autorités ont promis un "examen indépendant et approfondi des circonstances" de ce drame.

L'affaire n'a pas manqué de provoquer la polémique sur les conditions de détention des immigrés clandestins, alors que le président Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration illégale son cheval de bataille. Le Guatemala a demandé "aux autorités américaines une enquête transparente et sérieuse sur cette affaire".