Midterms : la Floride ordonne un recomptage des voix pour l'élection du gouverneur et d'un sénateur

La Floride a ordonné, samedi 10 novembre, un recomptage des voix de l'élection du gouverneur de l'Etat et d'un sénateur. Ces deux scrutins ont été remporté par des républicains, mais les écarts entre les principaux candidats ne se réduisaient qu'à quelques milliers de bulletins.

Donald Trump n'a pas tardé à réagir. Comme a son habitude, il a publié un message cinglant sur Twitter. "On essaye de voler deux grandes élections en Floride. Nous observons cela de près", a-t-il affirmé.

Trying to STEAL two big elections in Florida! We are watching closely!