Midterms 2022 : une nuit électorale incertaine aux États-Unis

Le suspense dure dans les élections de mi-mandat aux États-Unis. Pour l’instant, chaque camp conserve ses bastions traditionnels. Les démocrates sauveront-ils leur majorité au Congrès face aux républicains ? Donal Trump crie déjà victoire, il a pris la parole dans la nuit du mardi 8 novembre.

Il estime avoir déjà gagné. Peu après 22 heures, heure locale en Floride, depuis sa résidence de Mar-a Lago où est organisée une fête, Donal Trump surprend tout le monde en prenant la parole en premier pour se féliciter des résultats qui commencent à tomber. Dans la nuit du mardi 8 novembre, les résultats tombent au compte-goutte. La course pour le Congrès est extrêmement serrée.

Maura Healey, première femme ouvertement lesbienne élue aux États-Unis

Au Sénat, un tiers des sièges vont être renouvelés. Démocrates et républicains sont au coude à coude. Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate, a été réélu, tout comme Marco Rubio, le jeune sénateur républicain réélu en Floride. En Ohio, État clé dans la course au Sénat, le candidat républicain J.D. Vance s’est imposé contre son rival démocrate. À la Chambre des représentants, l’intégralité des sièges sont remis en jeu. La figure de gauche du parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, a été réélue représentante à New York. De nouveaux gouverneurs vont aussi être élus dans 36 États. Parmi eux, Ron DeSantis, le candidat républicain a été réélu en Floride. Dans le Massachussetts, la démocrate Maura Healey est devenue la première femme ouvertement lesbienne élue aux États-Unis.