Midterms 2022 : "Le scénario catastrophe de Joe Biden semble s’éloigner"

C. Guttin

Donal Trump affiche sa confiance dans ses chances de priver le président de sa majorité démocrate de ses majorités, mais pour l’instant rien n’est joué. C’est peut-être moins catastrophique que prévu pour le camp démocrate. On retrouve Camille Guttin, à Washington.

"Rien n’est joué, ici sur toutes les chaînes d’info en continu, on suit cette course et ces résultats minute après minute avec une très grande attention. La grande 'vague rouge', la grande vague républicaine à la Chambre des représentants semble être un peu moins importante que prévu", indique Camille Guttin, correspondante aux États-Unis pour France Télévisions.

Des résultats déterminants

"Le scénario catastrophe de Joe Biden semble s’éloigner un petit peu", rapporte Camille Guttin, en direct de Washington (États-Unis). "Il reste cinq sièges au Sénat à prendre, qui sont déterminants pour les deux prochaines années de mandat de Joe Biden pour savoir s’il pourra gouverner facilement ou non", conclut la journaliste.