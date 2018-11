Midterms 2018 : pour rendre le temps moins long devant les bureaux de vote, ils livrent des pizzas aux électeurs

"Pizza to the polls" propose de livrer gratuitement des pizzas aux électeurs.

Ils veulent rendre les élections moins monotones et plus amusantes. Aux Etats-Unis, trois amis ont lancé "Pizza to the polls", un collectif qui livre gratuitement des pizzas devant les bureaux de vote dans les files d'attente trop longues. "Ces derniers temps [pour les votes par anticipation], ils ont livré plus de 1 174 pizzas", rapporte le site USA Today (lien an anglais). Mardi 6 novembre pour les élections de mi-mandat, leurs pizzas ont réjoui de nombreux électeurs en Arizona, en Californie, dans l'Utah ou encore au Texas, comme ils le rapportent sur Twitter.

> Suivez les résultats des midterms dans notre direct

Palo Verde West, 330 E University Dr, Tempe, AZ 85281, USA

⊂_ヽ

\\ Λ_Λ

\( ˇωˇ)

/ ⌒

/ へ\

/ / \\

レ ノ ヽ_つ

/ / Sent 8 pizzas

( (ヽ

| | 、\

| 丿 \

| | ) /

ノ ) Lノ



via https://t.co/XTJFvTQ8xb — Pizza to the Polls (@PizzaToThePolls) 7 novembre 2018

Whale we're sending 10 pizzas

 ̄  ̄ ̄ ̄O  ̄. ̄ ̄ ̄

。 *

╭━━━━━━╮┏╮╭┓

┃╰╯ ┃╰╮╭╯

┣━━╯ ╰━╯┃

╰━━━━━━━━━╯



to 650 Shell Blvd, Foster City, CA 94404, USA



via https://t.co/htCisKLOo5 — Pizza to the Polls (@PizzaToThePolls) 7 novembre 2018

Le service fonctionne sur la base du don. Chacun peut soutenir l'initiative en donnant de l'argent en ligne. Lors de l'élection présidentielle de 2016, "Pizza to the polls" avait déjà égayé la journée de milliers d'Américains. Ils avaient alors livré "2 368 pizzas dans 128 bureaux de vote, dans 24 Etats", raconte USA Today.