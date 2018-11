Midterms 2018 : des électrices recouvrent d'autocollants la tombe d'une militante féministe

C'est l'"année de la femme", écrivaient plusieurs médias (lien en anglais) pendant la campagne. De nombreuses candidates se sont en effet présentées pour entrer au Congrès lors des élections de mi-mandats mardi 6 novembre. Le jour J, les électrices ont pris le relais. Ce mardi, elles ont été nombreuses à afficher leur fierté d'être allées voter. Certaines ont même décidé de coller leur sticker "J'ai voté" sur la tombe de Susan B. Anthony, à New York (Etats-Unis).

Voting stickers are already starting to pile up at Susan B. Anthony’s gravesite @SPECNewsROC pic.twitter.com/yQ1cEsqfuL

Susan B. Anthony, morte en 1906, a longtemps milité pour le droit de vote des femmes en allant "voté de manière illégale" en 1872, "presque 50 ans avant le 19e amendement octroyant le droit de vote aux femmes", décrit le HuffPost (lien en anglais).

La tombe de Susan B. Anthony est devenue un passage habituel pour les femmes depuis quelques élections. Une électrice raconte ainsi : "J'ai voté et j'ai fait un pèlerinage jusqu'à la tombe de Susan B. Anthony. Il pleuvait aujourd'hui alors voici une photo de meilleure qualité datant de l'élection de 2016."

I voted and made my pilgrimage to Susan B. Anthony’s grave with an “I voted” sticker. It’s pouring rain today, so here is a better image from Election Day 2016. #MidtermElections2018 #VoteToday #ElectionDay #BeAVoter #Election2018 #IVoted pic.twitter.com/8xVh1KC11o