Marché de Noël : l\'Alsace à la conquête de l\'Amérique

Les retombées sont considérables. Parmi les lumières du ciel new-yorkais, aux pieds des gratte-ciel de Brodway, il souffle comme un vent d'Alsace. Pendant deux semaines, Strasbourg (Bas-Rhin) exporte son marché de Noël. Nuits et jours, les Américains se mettent dans la peau des Alsaciens. "Si on fait abstraction des immeubles autour de nous, on a vraiment l'impression d'être là-bas", explique une Américaine.

Une opération séduction à 1,2 million d'euros

Cet événement est en grande majorité subventionné par la région et la ville de Strasbourg (Bas-Rhin). Après Tokyo (Japon) ou Moscou (Russie) les années précédentes, l'Alsace part à la conquête de l'Amérique. Les enjeux touristiques sont énormes. "Un marché de Noël à l'export qu'on a eu à Tokyo ou à Moscou, ce sont 30 à 60% de clientèle supplémentaire dans les trois ans qui viennent, qui suivent l'événement. C'est énorme", confie Patrice Geny, directeur de l'office de tourisme de Strasbourg.