"Maison de l'horreur" : les offres d'adoption affluent pour les 13 enfants et jeunes adultes torturés par leurs parents

Les parents, David et Louise Turpin, sont interdits de tout contact avec leurs enfants, âgés de 2 à 29 ans, jusqu'en 2021, sauf par l'intermédiaire de leurs avocats.

La fratrie Turpin n'a connu que la "maison de l'horreur", mais il est désormais question de leur avenir. Les treize enfants et jeunes adultes libérés le 14 janvier, après avoir été maintenus captifs et torturés par leurs parents dans une maison de Perris, en Californie, font l'objet de nombreuses offres d'adoption, ont indiqué les services sociaux jeudi 25 janvier. "Il y a eu des offres d'adoption, mais (...) cela ne veut pas dire que ça va aboutir", a indiqué une porte-parole des services sociaux du comté de Riverside, où vivaient David et Louise Turpin, respectivement 57 et 49 ans, jusqu'à leur arrestation.

"Beaucoup de ces offres portent sur une adoption des 13 victimes", a-t-elle précisé, tout en notant qu'il restait beaucoup de choses à déterminer au tribunal. Le directeur du Centre médical de Corona, où les sœurs et frères, âgés de 2 à 29 ans, ont été accueillis, a par ailleurs déclaré que les enfants s'étaient montrés "amicaux" et "coopératifs", mais qu'il leur faudrait probablement de longues années de soutien psychologique pour se reconstruire.

La juge Emma Smith a pour sa part signé mercredi un ordre interdisant tout type de contact à David et Louise Turpin avec leurs enfants jusqu'en 2021, sauf par l'intermédiaire de leurs avocats. Tous deux sont visés par douze chefs d'accusation de torture, douze de séquestration, sept de maltraitance d'un adulte à charge et six de maltraitance ou négligence d'enfant. Le couple a plaidé la semaine dernière non coupable de tous les chefs d'accusation, le procureur précisant que leurs 13 enfants ne pouvaient se doucher au maximum qu'une fois par an et n'avaient jamais vu de dentiste.