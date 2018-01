"J'essayais de rationaliser leur étrangeté" : les voisins ne soupçonnaient pas le calvaire des enfants de "la maison de l'horreur"

La petite ville californienne est sous le choc et les voisins incrédules. Personne n'avait conscience du drame qui se déroulait dans "la maison de l'horreur" Les badauds devant la maison des Turpin, en Californie, aux États-Unis, le 15 janvier 2018. (SANDY HUFFAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

L'enquête ne fait que commencer à Perris, aux États-Unis, pour comprendre les raisons qui ont poussé David et Louise Turpin à maltraiter et séquestrer leurs 13 enfants. L'annonce de la découverte de "la maison de l'horreur", dimanche 14 janvier, a fait le tour du monde. Les enfants, âgés de 2 à 29 ans, ont été retrouvés affamés dans la crasse. Trois d'entre eux étaient enchaînés à des meubles.

Dans cette petite ville de 70 000 habitants, située à deux heures au sud-est de Los Angeles, personne ne soupçonnait un tel drame.

À Perris, les voisins ne savaient pas ce qu'il se passait dans la maison des Turpin : un reportage de Loïc Pialat --'-- --'--

Perris est surnommée la capitale américaine du parachutisme, mais depuis dimanche elle est aussi connue pour sa "maison de l'horreur". Cette maison se situe d'ailleurs à deux minutes à peine de l'aérodrome. Le quartier où s'étaient installés les Turpin en 2014, a été construit récemment, au milieu de nulle part, avec vue sur des sommets enneigés.

"Oh mon Dieu ! Tout ça n'est pas normal, s'exclame Tonya, venue voir la maison de près. Si la gamine ne s'était pas échappée par la fenêtre, ils seraient tous encore là-dedans. C'est absolument horrible comme histoire."

Comment un truc pareil a pu durer aussi longtemps sans que personne n'entende ou ne se doute de rien ?Tonya, une habitante de Perrisà franceinfo

Tonya cherche ce qui aurait pu différencier cette maison des autres, quelque chose qui aurait pu mettre la puce à l'oreille des voisins. Mais, tout semble normal : un van et trois voitures sont garés dans l'allée, les plaques d'immatriculation font référence à Disneyland. Rien de spécial. La maison des Turpin ressemble à toutes les autres. Ici, on peut trouver des maisons spacieuses à vendre à des prix accessible et beaucoup d'habitants de Perris travaillent à Los Angeles.

Des enfants terrifiés

Kimberly habite juste en face. Elle se souvient avoir croisé deux des enfants en train d'installer des décorations de Noël : "On leur a dit : 'Ah ! C'est super'. Ils nous ont regardés et ils se sont figés. Ils étaient totalement terrifiés. Ils n'ont pas prononcé le moindre mot. Ils n'ont pas bougé. Rien."

On ne voyait jamais les enfants. J'ai imaginé qu'ils étaient scolarisés à domicile. J'ai imaginé beaucoup de choses. En fait, j'essayais de rationaliser leurs comportements et leur étrangeté.Kimberly, la voisine d'en faceà franceinfo

À Perris, presque personne ne savait que le couple avait 13 enfants. Même pas Bonnie, cette femme obsédée par la sécurité du quartier et qui vit dans la rue d'à-côté. Elle a pourtant lancé un groupe de voisins vigilants. "Oui, je suis en colère, dit-elle. J'ai surtout de la peine pour ces enfants à qui on a fait ça. Quand j'en ai entendu parler, j'ai pleuré."

Si ma maison était plus proche de la leur, c'est sûr, j'aurais flairé quelque chose.Bonnie, une habitante de la rue d'à-côtéà franceinfo

Quand l'information est tombée, dimanche, Rosenberg Salgado a été le seul du quartier à s'en réjouir : sa nièce a disparu il y a trois ans. "Les voisins m'ont dit que ce type avait enchaîné des gens chez lui, raconte-t-il. Alors j'ai espéré que peut-être, il détenait ma nièce." Mais, le couple ne retenait prisonniers que ses propres enfants.

Une longue prise en charge sera nécessaire

Des experts ont examiné les 10 filles et les 3 garçons de David et Louise Turpin. Ils "vont requérir une prise en charge psychologique et psychiatrique sur le long terme", a souligné, lors d'une conférence de presse donnée mardi 16 janvier, le docteur Sophia Grant, directrice médicale du service dédié aux enfants maltraités à l'hôpital universitaire de Riverside en Californie. Les autorités ont demandé à la justice de pouvoir prendre les enfants en charge. Les services de protection de l'enfance de l'État de Californie participent à l'enquête.

J'espère que les enfants vont trouver un foyer sûr et que leur papa et maman vont pourrir en prison !Lucy, une habitante de Perrisà franceinfo

Les deux parents ont été arrêtés dimanche puis inculpés et écroués pour "actes de torture" et "mauvais traitement". Ils doivent comparaître jeudi devant la justice. Leur caution a été fixée à 9 millions de dollars chacun.