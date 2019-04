Maison de l'horreur : les enfants face à leurs tortionnaires

La durée totale de l'emprisonnement est la perpétuité. À l'énoncé du verdict, pas la moindre réaction sur le visage des parents. La perpétuité assortie de 25 ans de sûreté pour ce couple qui a torturé et séquestré pendant des années 12 de ses 13 enfants dans ce que l'on appelle aujourd'hui la maison de l'horreur. Dans ce pavillon paisible à l'Est de Los Angeles, les enfants avaient été découverts en janvier 2018 sales et affamés, attachés pour certains à des meubles dans le noir. La fratrie était régulièrement battue et n'avait le droit qu'à une douche par an.

"Mes parents ont pris ma vie et maintenant je la reprends en main. Ma vie est peut-être dure mais ça m'a rendue forte", témoigne une victime. "Je ne peux pas décrire avec des mots ce que l'on a vécu pendant notre enfance. Des fois, je fais encore des cauchemars sur ce qu'ils ont fait endurer à mes frères et soeurs quand on était attachés", renchérit une seconde. Les parents ont fini par présenter leurs excuses lors du procès.



