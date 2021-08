Louisiane : l'ouragan Ida fait fuir plusieurs milliers d'Américains

L'eau monte sur la côte sud-est de la Louisiane (États-Unis) et les routes commencent à être inondées à cause de l'ouragan Ida, de catégorie 4. Des vents soufflant jusqu'à 240 km/h sont attendus, alors que la population a pour ordre de rester chez elle. Joe Biden a mis en garde ses concitoyens, cet ouragan pourrait être encore plus fort que Katrina, qui a dévasté la région en 2005 : "Ça va être un ouragan dévastateur, très dévastateur. Une tempête qui va menacer des vies alors s’il vous plaît, prenez vos précautions. Prenez cela au sérieux, très au sérieux."

Une région en alerte sanitaire

Depuis samedi 29 août, les autorités conseillaient d'évacuer la région, alors par précaution, de nombreux Louisianais se sont précipités sur les routes en direction du Texas. Ceux qui ont choisi de rester se sont barricadés, en réminiscence de l'ouragan Katrina qui a coûté la vie à 1 800 personnes. Depuis Katrina, un plan de prévention a été élaboré et des aménagements effectués avec des digues, des pompes ou des barrières. L'ouragan menace aussi une région en alerte sanitaire face au variant Delta, avec une population peu vaccinée, ce qui met les hôpitaux sous tension, avec des difficultés à prendre en charge les victimes de la tempête.