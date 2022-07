Loterie : un gros lot d’un montant d’un milliard de dollars aux États-Unis

Imaginez, jouer au loto et gagner 1 milliard de dollars. Cela paraît impensable et pourtant, vendredi 29 juillet, une somme équivalente à 1 milliard de dollars (80 millions d’euros) pourrait être distribuée outre-Atlantique. C’est le deuxième plus gros jackpot de l’histoire aux États-Unis. Les Américains se pressent dans l’épicerie la plus proche pour prendre leurs tickets et avoir une chance de décrocher le gros lot. Une boutique réputée porte-bonheur fait le plein à quelques heures du fameux tirage.



Certains Américains viennent de loin

Dans cette épicerie californienne, de nombreux riverains croient en leur chance. "Je suis venu exprès dans ce magasin parce que je sais qu’il y a eu un gagnant, il n’y a pas longtemps", espère un homme. Comme lui, certains Américains sont prêts à venir volontairement jouer ici, quitte à effectuer plusieurs dizaines de kilomètres. "Vous savez, je suis un homme de foi alors qui sait, j’aimerais pouvoir montrer au monde qu’un peu d’argent peut changer la vie de beaucoup de gens", sourit un Américain. Pour gagner le gros lot, il faut croire en sa bonne étoile puisque les chances de gagner sont seulement de 1 sur 300 millions. Le plus gros gain remporté était de 1,6 milliard de dollars.