Reportage Loterie d'un milliard de dollars aux États-Unis : dans le supermarché californien "le plus chanceux du monde", les clients espèrent toucher le jackpot

Le Mega Millions, l'équivalent américain de l'EuroMillions, s'élève ce vendredi soir à un milliard de dollars. Et dans cette épicerie californienne 7 Eleven où un tel pactole avait déjà été remporté en 2016, les clients affluent. Et espèrent que le lieu leur portera chance.

Ceux qui auraient manqué le panneau lumineux dans la vitrine ne peuvent pas rater l’immense bannière au-dessus des caisses : "Le 7 Eleven le plus chanceux du monde". 7 Eleven, c'est une célèbre chaîne d’épiceries aux États-Unis et en Asie, où l'on peut acheter des tickets pour la cagnotte du Mega Millions, l’équivalent américain de l’Euromillions. La cagnotte s'élève, vendredi 29 juillet, à un milliard de dollars.

Le jackpot du tirage de la loterie américaine Mega Millions de vendredi a franchi la barre du milliard de dollars, ce qui en fait le quatrième plus gros gain jamais affiché, a annoncé son organisateur #AFP pic.twitter.com/9D54CHfes6 — Agence France-Presse (@afpfr) July 27, 2022

En Californie, à Chino Hills, une petite ville à une heure de Los Angeles, la sonnette à l’entrée du 7 Eleven n’arrête pas de sonner. Et si l'épicerie fait le plein, en ce jour de gros pactole, c'est parce que les clients espèrent que la foudre frappe deux fois au même endroit.

Une cagnotte d'un milliard de dollars déjà remportée en 2016

Car c'est dans cette épicerie que quelqu’un avait acheté un ticket gagnant en 2016, la dernière fois que le montant de la loterie avait atteint des sommets comparables. À l’époque, Balbir Atwal, le propriétaire, avait récupéré un million lui-même. Une somme partagée toutefois avec la franchise 7 Eleven, ses employés et le Fisc. "Sur chaque ticket vendu, on touche 6%, explique le gérant. Mais si les clients achètent en même temps un hot-dog ou un soda, c'est surtout là qu'on gagne de l'argent. Je viens quand il y a une grosse somme et aujourd’hui, c’est le cas, raconte Ronnie, une cliente régulière de l'épicerie.

"Si vous voulez gagner, vous allez gagner. Qu’importe l’endroit où vous jouez. Je crois que Dieu a un plan, alors qui sait ?" Ronnie à franceinfo

"Ce sera trop d'argent à dépenser d'ici la fin de ma vie"



Dans le flot de clients du jour, il y a donc les habitués, comme Ronnie, et puis ceux qui ont fait le déplacement exprès jusqu'à Chino Hills. C'est le cas de Fernando, un touriste mexicain, qui a fait un détour entre une fête de famille et une journée à Disneyland. "Honnêtement, ce serait trop d’argent à dépenser d’ici la fin de ma vie", raconte-t-il.



Qu'il se rassure, les chances de décrocher le jackpot s’élèvent à une sur 300 000 millions. Et l’heureux gagnant devra accepter d’étaler ses gains sur 30 ans pour empocher la totalité du milliard de dollars. S’il ne veut pas attendre, il faudra qu'il ou elle se contente d'un plus petit chèque... de 600 millions de dollars.