Etats-Unis : le cabinet de conseil McKinsey paiera 230 millions de dollars pour régler des litiges sur les opioïdes

McKinsey est accusé d'avoir élaboré, avec des laboratoires, des stratégies pour commercialiser agressivement des opioïdes sur ordonnance.

Il est accusé d'avoir alimenté la crise des opioïdes aux Etats-Unis, à travers ses conseils aux laboratoires. Le cabinet de conseil McKinsey a accepté de payer 230 millions de dollars pour mettre fin à ces poursuites le visant, selon des documents judiciaires déposés mardi 26 septembre. Cet accord exige encore l'approbation d'un juge.

Des milliers de poursuites de collectivités, d'écoles, de communautés autochtones et de parents américains, au nom d'enfants nés avec des symptômes de sevrage, accusaient McKinsey d'élaborer avec les laboratoires des stratégies pour commercialiser agressivement les opioïdes sur ordonnance, afin d'en "maximiser les revenus". McKinsey versera 207 millions de dollars pour régler les revendications des comtés et des municipalités, et 23 millions de dollars pour celles des districts scolaires publics.

Les opioïdes ont causé, selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, plus des trois quarts des décès par overdose aux États-Unis en 2021. Cette année-là, McKinsey avait déjà payé plus de 640 millions de dollars pour régler des contentieux avec les procureurs généraux de 50 États américains.

Des stratégies autour d'un puissant anti-douleur

Mardi, le tribunal a déclaré que McKinsey avait créé et mis en œuvre des stratégies de marketing pour Purdue, "avant et après" le premier plaidoyer de culpabilité du laboratoire en 2007. Celui-ci concernait l'OxyContin, un puissant anti-douleur au pouvoir addictif, sur-prescrit dès les années 1990.

McKinsey a toujours maintenu que son travail passé était légal. Le cabinet de conseil avait toutefois déclaré en 2019 avoir cessé de conseiller des clients sur les affaires liées aux opioïdes, partout dans le monde.