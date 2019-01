La Californie interdit définitivement le foie gras

Déguster une tranche de foie gras en Californie (États-Unis), c'est désormais définitivement interdit. La plus haute juridiction américaine a donné raison aux défenseurs de la cause animale. Depuis quatorze ans, ils manifestent régulièrement devant les restaurants californiens et dénoncent le gavage des animaux comme un acte de cruauté.

Pas de répercution sur la production française

Pour cet éleveur de canards des Landes, cette décision est incompréhensible, lui qui élève 20 000 canards par an pour faire du foie gras. Il assure que l'élevage et le gavage ne sont pas cruels envers les animaux. "Comme vous pouvez le voir, le bien-être animal, chez nous, c'est le quotidien", estime l'éleveur Éric Dumas. Une interdiction qui n'aura aucun effet sur la production en France, qui n'exporte pas vers les États-Unis.

Le JT

Les autres sujets du JT