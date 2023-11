L'espérance de vie des Américains remonte en 2022 après deux ans de baisse

Elle était de 80,2 ans pour les femmes et de 74,8 ans pour les hommes. Cette amélioration est "principalement due à la baisse de la mortalité liée au Covid-19", ont écrit les autorités sanitaires.

L'espérance de vie des Américains est remontée en 2022 après deux ans de forte baisse, ont annoncé les autorités sanitaires des Etats-Unis, mercredi 29 novembre. Elle a gagné 1,1 année entre 2021 et 2022, et s'établissait l'année dernière à 77,5 ans. Cette amélioration est "principalement due à la baisse de la mortalité liée au Covid-19", ont écrit les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Mais cette hausse "ne compense pas complètement la perte de 2,4 années d'espérance de vie entre 2019 et 2021", ont-ils ajouté dans leur enquête (format PDF). Avant le début de la pandémie de Covid-19, en 2019, l'espérance de vie des Américains était de 78,8 ans. La baisse de mortalité liée au Covid-19 l'année dernière a été en partie contrebalancée par une hausse de la mortalité liée à la grippe ou les pneumonies, ont noté les autorités sanitaires.

Le nombre des suicides est en augmentation

L'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'est quant à lui un peu résorbé en 2022, à 5,4 années. Dans le détail, les femmes américaines avaient l'année dernière une espérance de vie de 80,2 ans, contre 74,8 pour les hommes. En considérant les différentes populations, l'espérance de vie des Amérindiens était la plus basse en 2022, à seulement 67,9 ans contre 72,8 pour les personnes noires, 77,5 pour les blanches, 80 pour les hispaniques, et 84,5 pour les asiatiques.

L'espérance de vie a légèrement augmenté aux Etats-Unis en 2022, après deux années d'une baisse due notamment à l'épidémie de Covid-19. (CDC)

Les autorités sanitaires, par ailleurs, ont dénombré 49 450 suicides, selon des chiffres provisoires communiqués dans un rapport séparé. Le taux de suicide était ainsi de 14,3 morts pour 100 000 personnes en 2022, un plus haut depuis 1941. Après avoir atteint un plus bas en 2000, le taux de suicide est fortement remonté aux Etats-Unis – malgré une légère baisse en 2019 et 2020. Le pays a récemment mis en place une permanence téléphonique avec un numéro à trois chiffres (988), pour les personnes en détresse.