L'écrivaine américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature, est morte à l'âge de 88 ans

L'écrivaine afro-américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, est morte, a annoncé son éditeur sur Twitter, mardi 6 août. La romancière avait 88 ans. La cause de sa mort n'est pas encore connue.

We are profoundly sad to report that Toni Morrison has died at the age of eighty-eight.



“We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives.”



February 18, 1931 – August 5, 2019