En plus des entreprises, le Président souhaite taxer les 1% des Américains les plus riches.

Ce 28 avril 2021, Joe Biden tenait son premier discours de président devant le Congrès américain. Voilà comment il veut lutter contre les inégalités économiques aux États-Unis.

"L'économie par le haut n'a jamais fonctionné"

Dans son discours, le Président Biden rappelle ses promesses de campagne concernant la politique fiscale du pays. Il promet notamment aucune hausse d'impôts aux personnes gagnant moins de 400 000 dollars par an. Au contraire, le temps est venu, selon lui, que les entreprises américaines et les 1% des plus riches commencent "à payer leur juste part".

Des entreprises qui échappent à l'impôt

Joe Biden dénonce également certaines failles inhérentes au système fiscal du pays. L'année dernière, 55 des plus grandes entreprises du pays n'ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu tout en réalisant plus de 40 milliards de dollars de bénéfices.

S'ajoutent à ces entreprises celles qui transfèrent leurs bénéfices à l'étranger, comme en Suisse ou vers les îles Caïmans. Des propositions de réformes avec, à la clé, des millions d'emplois qui permettront de générer "une croissance économique historique".