Tensions Ukraine/Russie : des avions de chasse français interceptés par les Russes au-dessus de la mer Noir

Filmés par des avions russes, des avions de chasse français ont survolé mercredi 8 décembre la mer Noire. Après avoir identifié trois avions français en zone neutre, proche de la Russie, des appareils russes ont décollé pour les approcher et s'assurer qu'ils ne franchissent pas la frontière. "Les forces françaises étaient en train de se renseigner sur les mouvements de troupes russes à la proximité de la frontière ukrainienne, et les Russes ont tenté d'empêcher cette manœuvre de collecte de renseignements", précise Olivier Schmitt, professeur à l'Institut des hautes études de défense nationale.



Joe Biden s'est montré ferme

Cet incident fait écho aux tensions entre la Russie et l'Otan, qui accuse Vladimir Poutine de préparer l'invasion de l'Ukraine à la manière de la Crimée, en 2014. Près de 100 000 soldats seraient déjà postés à la frontière. À l'issue d'une visioconférence au sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le président américain s'est montré ferme. "S'il envahit l'Ukraine, il y aura de graves conséquences, des conséquences économiques comme il n'en a jamais vu", a-t-il assuré. De son côté, le président russe reproche à l'Otan d'étendre son influence vers l'Est, et refuse que l'Ukraine n'en fasse partie.