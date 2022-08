Taïwan : après la visite de Nancy Pelosi, quelle est la stratégie américaine ?

Après la visite à Taïwan, de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, qui a suscité la colère de Pékin, Emmanuel Véron, géographe et chercheur à l'INALCO, analyse les motivations américaines et les raisons de cette visite.

À quelles ambitions américaines répond cette visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan ? Le géographe Emmanuel Véron estime que ce voyage "renvoie plus largement à une cristallisation entre Washington et Pékin. On le voit depuis 24 heures maintenant, Taïwan est devenu le centre de gravité des enjeux stratégiques [dans la région] indo-pacifique", région devenue prioritaire dans l'agenda diplomatique américain.

Nancy Pelosi connaît bien le dossier Taïwan

Pour les États-Unis, il s'agit d'un test. La Maison Blanche scrutera de près la réaction chinoise, qui passe déjà par de la propagande et "des opérations cyber". Nancy Pelosi n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai avec Pékin, puisqu'elle s'était rendue place Tian'anmen en 1991, deux ans après la répression sanglante d'un mouvement de révolte en Chine. La démocrate "connaît les réalités stratégiques" autour de la question de Taïwan.