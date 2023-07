Sommet de l'Otan : Joe Biden se rendra au Royaume-Uni, en Lituanie, puis en Finlande lors d'une tournée diplomatique

Le président américain se rend au sommet de l'Otan qui a lieu en Lituanie les 11 et 12 juillet, alors que la Finlande a rejoint l'Alliance en avril dernier.

Le président américain Joe Biden va effectuer une tournée diplomatique européenne du 9 au 13 juillet, en se rendant au Royaume-Uni, au sommet de l'Otan en Lituanie puis en Finlande, a annoncé la Maison Blanche dimanche 2 juillet. Il rencontrera le roi Charles III et le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres pour "renforcer les liens étroits" qui unissent le Royaume-Uni et les Etats-Unis, a précisé sa porte-parole, Karine Jean-Pierre. Le président américain s'envolera ensuite pour Vilnius, capitale de la Lituanie, pour participer au sommet de l'Otan qui a lieu les 11 et 12 juillet, a-t-elle précisé dans un communiqué. Pour la dernière étape de son voyage, à Helsinki, Joe Biden se rendra à un sommet entre dirigeants américains et nordiques, le 13 juillet.

La Finlande a officiellement rejoint l'Otan en avril. Le pays avait demandé son adhésion en février 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine, en même temps que la Suède. Mais Stockholm patiente encore. Bien qu'"invitée" à l'Alliance depuis juin 2022, sa candidature, qui doit être ratifiée par les 31 Etats membres, est bloquée par la Turquie et la Hongrie. Avant son voyage, le président américain recevra mercredi à la Maison Blanche le Premier ministre suédois Ulf Kristersson pour discuter du processus d'adhésion de son pays.