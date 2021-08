Retrait d'Afghanistan : "Un discours offensif" de Joe Biden "sur la défense des intérêts vitaux des Etats-Unis" juge un chercheur

Lors d'une allocuation solennelle, Joe Biden le président des Etats-Unis a affirmé mardi 31 août que le retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan était "la bonne décision, une sage décision, et la meilleure décision pour l'Amérique".

Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales, directeur "Europe" au think tank Atlantic council de Washington estime que c'est un discours "que n'aurait pas répudié Donald Trump" car "ici, on était beaucoup plus dans un discours America first", un discours sur la "défense des intérêts vitaux des Etats-Unis".



franceinfo : C'est un discours assez long, près de trente minutes, comment l'analysez-vous ?



Benjamin Haddad : C'est vrai mais c'est un discours assez énergique et offensif. Au-delà de la question de l'Afghanistan, c'était un discours de vision et de doctrine de politique étrangère.

Joe Biden a essayé de remettre sa décision dans le contexte plus large des priorités des Etats-Unis : la compétition stratégique avec la Chine, la Russie, ce qu'il a appelé la défense des intérêts vitaux des Etats-Unis. Il a expliqué que ce type d'opération [en Afghanistan] n'en faisait plus partie.

Puis, il a parlé aussi du Nation building, le fait de construire des États à l'étranger, de transformer des régimes, des sociétés, qui a été un peu l'une des axes de la politique étrangère américaine, en tout cas depuis les années Bush... Tout ça, c'est fini.

A cet égard, ce qui était frappant, c'est que Donald Trump n'aurait pas répudié ce discours. On est très loin ici des accents America is back, l'Alliance des démocraties, la défense de la démocratie libérale dans le leadership américain qu'on avait entendu lors de la campagne de Joe Biden ou au début de sa présidence. Ici, on était beaucoup plus dans un discours America First, défense des intérêts vitaux des Etats-Unis. On se focalise sur la compétition avec la Chine. C'est un message aussi que les alliés européens, les Allemands ou les Britanniques, en particulier ceux qui étaient très impliqués, dans l'opération afghane et qui ont été traumatisés par ce retrait précipité, feraient bien d'entendre.



Est-ce que ça signifie réellement que c'est la fin de toute intervention militaire dans un pays étranger ?



Il faut être effectivement un peu prudent. Ce qui est certain, c'est que c'est son intention. Il l'a dit, il n'est pas le premier à le dire. Au fond, il est dans la continuité de ses deux prédécesseurs. Il avait été le vice-président de Barack Obama et l'une des voix les plus non-interventionnistes dans l'administration de Barack Obama. Mais bien sûr, on voit des continuités avec Donald Trump. Il l'a dit d'ailleurs lui-même il ne fait qu'appliquer l'accord qui avait été trouvé par Donald Trump avec les talibans à Doha en mai 2020.

Mais les guerres éternelles, comme on dit aux Etats-Unis, ont parfois une tendance à se rappeler aux bons souvenirs des Etats-Unis. Barack Obama en avait été la victime, évidemment, avec l'émergence de Daech en Irak et en Syrie. L'agression russe contre l'Ukraine aussi. On voit que les combats en Afghanistan ne sont pas terminés. Ils sont peut être terminés pour les Américains, mais on voit aujourd'hui les représailles qui sont menées par les talibans contre un certain nombre d'Afghans qui ont travaillé avec les forces alliées ou avec le gouvernement afghan ces vingt dernières années.



Joe Biden a fait allusion aux autres menaces, la cybercriminalité, mais aussi la Chine et la Russie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là. Qu'est-ce que vous comprenez dans la nouvelle façon de faire de la politique internationale pour les Etats-Unis ?



Ce qui est certain, c'est que Joe Biden, voyait dans cet engagement en Afghanistan comme une forme de distraction, de diversion, des priorités réelles et qui coûtent des troupes, de l'énergie du capital politique et évidemment de l'argent, alors que l'attention devrait être focalisée sur la rivalité stratégique avec la Chine. Ça a été la priorité de la présidence de Joe Biden, le redéploiement militaire dans l'indo-pacifique, mais aussi le fait d'aller travailler avec les alliés européens, sur toutes les grandes questions technologiques, le Supply chain, pour essayer de créer un front commun face à la Chine. C'est l'une des priorités. La question aujourd'hui, c'est quelle lecture font les Russes ou les Chinois de ce retrait précipité qui n'a évidemment pas été un succès extraordinaire, comme l'a dit le président, au contraire. La couverture médiatique mondiale qui en est faite est plutôt celle d'une débâcle. Pour la crédibilité des Américains vis-à-vis de leurs adversaires stratégiques comme la Chine, effectivement, la question se pose.