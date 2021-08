DIRECT. L'Afghanistan se réveille sans présence militaire américaine pour la première fois en 20 ans

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AFGHANISTAN

: Feux d'artifice, tirs en l'air... Le départ des Américains a été fêté par les talibans dans le ciel de Kaboul cette nuit.











(AFP)

: "Félicitations à l'Afghanistan (...) Cette victoire est la nôtre à tous. Nous voulons avoir de bonnes relations avec les États-Unis et le monde."



Le principal porte-parole des talibans s'est rendu ce matin à l'aéroport de Kaboul, quelques heures après le départ des Américains.

: Une photo pour l'histoire. Voici le dernier soldat américain à avoir quitté le sol afghan. Il s'agit du major général Chris Donahue, le commandant de la 82e division aéroportée.







(Jack Holt / US Central Command (CENTCOM) / AFP)

: Avant de quitter Kaboul, l'armée américaine a détruit des avions, des véhicules blindés et un système de défense anti-missiles pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des talibans. "Ces appareils ne voleront plus jamais", a-t-il dit. "Ils ne pourront être utilisés par personne."

• Avec un jour d'avance, les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan dans la nuit après vingt ans d'intervention, a annoncé le Pentagone. "Nous avons écrit l'Histoire", s'est félicité un responsable taliban.



• De leurs côtés, les Etats-Unis se sont dit prêt à travailler avec les talibans s'ils "tiennent leurs engagements". "Les talibans veulent la légitimité et le soutien internationaux. Notre message est que la légitimité et le soutien doivent se mériter", a lancé Anthony Blinken, le chef de la diplomatie US.



• En Louisiane, plus d'un million de foyers sont toujours sans électricité après le passage de l'ouragan. Au moins deux personnes ont été tuées, selon un bilan provisoire. "Les dégâts sont vraiment catastrophiques", a déploré son gouverneur John Bel Edwards à la chaîne NBC.



Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé une "transition" vers la suppression du fonds de solidarité pour les entreprises, fin septembre. Au 1er octobre, les aides passeront du "quoi qu'il en coûte" au "sur mesure".