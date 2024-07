Prompteur, "barrières" : des médias américains dévoilent la stratégie des démocrates pour "cacher" les signes de fatigue de Joe Biden

Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander le retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche, plusieurs médias affirment que son équipe de campagne a développé une vraie stratégie pour préserver le président américain.

Joe Biden peut-il rester dans la course à la Maison Blanche ? De plus en plus de voix s'élèvent contre la candidature du président américain sortant, âgé de 81 ans, même au sein de son propre camp. Récemment, c'est le sénateur démocrate du Vermont Peter Welch et l'acteur Georges Clooney qui ont appelé le président sortant à laisser la place, alors que la très influente ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a refusé de lui apporter son soutien.

Et pour cause : ces derniers mois, le plus vieux président américain lors de son arrivée au pouvoir a multiplié les signes de fatigue, jusqu'à son débat raté du 27 juin où il a paru particulièrement désorienté. Au point que de nombreux médias décrivent une vraie stratégie de l'équipe de campagne de Joe Biden pour dissimuler ces signes au public.

Un prompteur lors des discours officiels ou des soirées de levées de fonds

Les prises de parole du chef de l'État, pourtant autrefois très à l'aise face aux médias, au point parfois de faire des gaffes, semblent avoir été grandement limitées par son équipe de campagne. D'après le Washington Post, dès que Joe Biden prend la parole en public, son équipe a préparé un prompteur qu'il peut lire, que ce soit lors d'un discours officiel ou d'une soirée de levée de fonds avec une trentaine de personnes.

Une intervention, sans prompteur, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la prise de parole de Joe Biden pour les 75 ans de l'OTAN à Washington, alors que la Maison Blanche a promis "une conférence de presse de grand garçon", sans préciser à quoi elle faisait référence.

De véritables "barrières" entre le président et les journalistes

De son côté, le Wall Street Journal a publié un long article lundi 8 juillet, intitulé "Comment le premier cercle de Biden a travaillé pour garder les signes de son vieillissement secrets". Le quotidien décrit "une gestion très active" de l'emploi du temps de Biden par son entourage depuis plus d'un an, pour "minimiser les signes de l'impact de l'âge" sur le chef de l'État. L'article évoque de véritables "barrières" érigées entre Joe Biden et les journalistes pendant les conférences de presse, "parfois tenus à des dizaines, voire des centaines de mètres du président".

D'après le Wall Street Journal, l'équipe de Joe Biden diffuse même de la musique à plein volume au moment où le président sort de la salle, "pour que les questions des journalistes ne soient pas audibles". Le journal précise aussi que la Maison Blanche a refusé à deux reprises que Joe Biden donne une interview à la mi-temps du Superbowl, la finale du championnat de football américain.

Des déplacements contrôlés

Mais les déplacements du président sont eux aussi très contrôlés. Sa chute, lors d'une cérémonie de remise de diplômes à l'US Air Force Academy en juin 2023, avait beaucoup marqué les esprits. L'objectif est donc d'éviter qu'un tel incident se reproduise. Dans un article publié dimanche 7 juillet, le site d'information Axios dévoile ainsi des documents préparatoires à un déplacement de Joe Biden pour une soirée de collecte de fonds dans une résidence privée. "Ils l'ont préparé comme s'il s'agissait d'un sommet de l'OTAN", d'après un employé de la société qui a organisé cette soirée, rencontré par Axios.

D'après le site d'information, les documents comprennent un plan destiné à expliquer au président comment se rendre sur la scène, avec des photos des différentes étapes. "J'ai été surpris qu'un professionnel chevronné de la politique comme le président ait besoin d'instructions verbales et visuelles détaillées sur la façon d'entrer et de sortir d'une pièce", déclare notamment l'employé dans l'article d'Axios. L'équipe de Joe Biden répond que ce type de document préparatoire est courant pour un déplacement du président des États-Unis, dont chaque déplacement est minutieusement balisé.