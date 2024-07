"Si quelqu'un d'autre doit se présenter, il faut que ce soit un candidat solide" : aux Etats-Unis, Joe Biden pose un cas de conscience aux électeurs démocrates

La gueule de bois depuis dix jours chez les démocrates américains. Depuis le débat raté de Joe Biden face à Donald Trump, les cadres du parti et ses donateurs s'inquiètent de la capacité du président sortant à battre le milliardaire républicain en novembre. Une poignée d’élus et des observateurs appellent même Joe Biden à se retirer de la course. Mais à quatre mois du scrutin, cette idée ne fait pas consensus.

Devant la Maison Blanche, à Washington, la pancarte que tient Lucie dans ses mains résume ce que pensent beaucoup de démocrates : "Que Biden sorte de la course pour battre Trump". Cette programmatrice informatique de 29 ans s'explique : "Il faut vraiment que l'on présente un meilleur candidat que Biden pour avoir une chance."

"Je serai sûrement moins stressée par l'élection si c'était un candidat plus jeune... Avec Biden, j'ai peur qu'on aille tout droit vers un second mandat de Trump." Lucy, électrice démocrate à franceinfo

Rick, lui, a dix ans de moins que Joe Biden, mais 40 de plus que Lucy... et il n'est pas d'accord avec son écriteau : "Ce sont des conneries ! C'est un vieil homme qui bégaye et alors ? Vous voulez que je perde mon humanité parce qu'il n'est pas parfait ? Non. Il a passé toute sa vie à essayer de servir son pays. C'est pour ça que je l'aime et c'est pour ça qu'il peut être réélu."

L'élection est dans quatre mois. Aussi, Emma pense qu'il est déjà trop tard pour remplacer Joe Biden : "Au point où on en est, le changer pourrait donner l'impression que le parti démocrate est en lambeau." Et elle complète : "Si quelqu'un d'autre doit se présenter, il faut que ce soit un candidat solide. Peut-être Michelle Obama, quelqu'un comme ça, je n'en sais rien". L'option la plus crédible serait pourtant davantage une candidature de la vice-présidente Kamala Harris.