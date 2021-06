Pas de grandes avancées attendues au sommet Biden/Poutine

Pour la Russie, l'organisation même de ce sommet avec le président américain Joe Biden, mercredi 16 juin à Genève (Suisse), est une première victoire symbolique. Les deux pays ont dit qu'il ne fallait pas espérer de grandes avancées. Ils ont mis la barre très bas, mais plus les attentes sont modestes, plus le succès est facile. Tous savent très bien que les positions de la Russie et des États-Unis sont irréconciliables sur l'opposant Alexeï Navalny, l'Ukraine ou encore les hackers russes.

Quelques accords ?

Il peut bien y avoir des points d'accord toutefois, note le correspondant de France Télévisions à Moscou (Russie), Luc Lacroix, comme sur le gazoduc Nord Stream 2 ou un potentiel échange de prisonniers entre les deux pays. Joe Biden et Vladimir Poutine vont parler aussi de la Libye, de la Russie ou du nucléaire iranien. Tout peut arriver lors de ces grands sommets, mais mardi soir, personne ne croit à un grand revirement des relations russo-américaines.