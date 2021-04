Le 11 septembre, tous les soldats américains auront quitté l'Afghanistan

C’est la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis. Le conflit en Afghanistan contre les talibans s’achèvera le 11 septembre 2020, une date symbolique, 20 ans après les attentats qui l’avaient déclenché. “C’est l’heure de ramener les troupes américaines à la maison”, a déclaré mercredi 14 avril Joe Biden, le président des Etats-Unis. Dans un tweet, le président afghan a pris acte de cette décision. “L’Afghanistan respecte cette décision et nous travaillons avec les Américains pour assurer une transition en douceur”, a écrit Ashraf Ghani mercredi soir.

Départ de 10 000 soldats

Pendant 20 ans, cette guerre aura fait plus de 2 000 morts américains et des dizaines de milliers d’Afghans. Dans la foulée de la déclaration de Joe Biden, les pays membres de l’Otan ont confirmé un retrait de leurs troupes à partir du 1er mai. Cela représente 9 600 militaires venus de 36 pays. Il revient maintenant au gouvernement afghan d’assurer la sécurité du pays. Pour l’heure, les talibans et le régime continuent les négociations de paix.