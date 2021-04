États-Unis : Joe Biden rattrapé par la crise des migrants

Un jeune garçon a été retrouvé, seul, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De quoi nourrir le feu des critiques à l'encontre de Joe Biden, dont la stratégie adoptée face à la crise des migrants est très loin de faire l'unanimité.

C'est un témoignage poignant qu'a livré un jeune garçon de 10 ans, retrouvé par un garde-frontière américain non loin du Mexique. L'enfant, seul et en pleurs, s'est dit "abandonné" par les membres du groupe dont il faisait partie. Une polémique est née, et le président des États-Unis n'a pas été épargné par les critiques. "Joe Biden est accusé par l'opposition républicaine d'avoir créé un appel d'air pour les migrants en annulant certaines des mesures prises par Donald Trump", analyse Agnès Vahramian, correspondante de France Télévisions aux États-Unis, dans le 23h de franceinfo, mercredi 7 avril.



3 0 % d'arrivées supplémentaires depuis janvier

Depuis janvier 2021, 30 % d'arrivées supplémentaires de migrants en provenance d'Amérique latine ou centrale ont été enregistrées. "C'est un flux quasiment incontrôlable pour les garde-frontières, souligne la journaliste. Joe Biden fait face à une crise migratoire qu'il va bien falloir résoudre."