Joe Biden à Paris : Il est “important de nourrir une histoire commune” selon Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS

Joe Biden était en visite d’État, samedi 8 juin, à Paris. Selon Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste des États-Unis, invitée du 19/20 info, cette visite a pour but de montrer les liens forts entre la France et les États-Unis.

“C’est majeur pour des présidents de deux pays qui n’ont jamais été en guerre, qui sont alliés de longue date, de nourrir une histoire commune”, a affirmé Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste des États-Unis.

En effet, Joe Biden a poursuivi sa visite en France à Paris où tous les fastes de la République ont été déployés par Emmanuel Macron. Cela avait pour symbole d’honorer l’alliance solide entre la France et les États-Unis. “Il s’agit de tenir compte du passé et partager des valeurs contre l’oppression, pour la démocratie et contre une autre menace qui est commune aux deux pays : la montée très forte de l’extrême droite”, a-t-elle poursuivi.

Un message envoyé à Vladimir Poutine

Plus de deux ans après l’invasion russe en Ukraine, cette visite du président des États-Unis devait également permettre de resserrer les liens. “Réaffirmer la coopération entre la France, plus globalement l’Europe occidentale, et les États-Unis, cela fait partie du message que l’on adresse à Vladimir Poutine”, a expliqué la directrice de recherche à l’IRIS. Selon elle, c’est aussi un message envoyé aux autres pays du monde.