États-Unis : New York a fêté la défaite de Donald Trump

Les New-Yorkais n’ont pas beaucoup dormi dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre. Un concert de klaxons a résonné une bonne partie de la nuit. Ils ont pleuré, tapé sur des casseroles et crié : "Donald Trump, c’est terminé !" Les New-Yorkais ont laissé exploser leur joie et leur soulagement. Samedi soir, des milliers de personnes ont spontanément convergé vers des lieux de rassemblement comme Times Square ou Brooklyn dans le Bronx.

New York, ville symbole

Le maire de la ville est démocrate et la majorité des habitants a voté pour Joe Biden. Mais c’est aussi la ville de naissance de Donald Trump et c’est là qu’il a fait fortune et fêté sa victoire en 2016. Les New-Yorkais ont célébré sa défaite et ont l’espoir que le 46e président des Etats-Unis, Joe Biden, puisse rassembler le pays, mais ils savent que ce sera difficile en quatre ans.



