États-Unis : les cigales envahissent le pays

Les cigales ont envahi les États-Unis. La plus téméraire d'entre elles a même essayé de s'en prendre au président des États-Unis. Avant de partir pour l'Europe, Joe Biden a senti une cigale se poser sur son cou, dont il s'est débarrassé d'un revers de la main. "Il y en a une qui m'a eu", a-t-il plaisanté. Les insectes ont même réussi à investir les réacteurs de l'avion présidentiel, retardant son départ.



Des insectes inoffensifs

Ces cigales mesurent 5 centimètres, n'existent qu'aux États-Unis et sont totalement inoffensives. Elles passent leur vie larvesque sous terre pendant des années, d'où leur surnom de cigale zombie. Elles n'éclosent qu'une fois tous les 17 ans : un spectacle hors norme et spectaculaire. "En émergeant toutes en même temps par milliards et même par milliers de milliards, elles garantissent que même les prédateurs seront débordés et ne parviendront pas à toutes les dévorer", explique Floyd Shockley, entomologiste. L'invasion ne dure que quelques semaines ; elle est inoffensive pour les cultures agricoles. Mais les cigales effraient les Américains et provoquent parfois des accidents de la route.