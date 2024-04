États-Unis : le Congrès vote un plan d'aide de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël et Taïwan

Vote crucial pour Kiev : la Chambre des représentants des États-Unis a adopté samedi 20 avril un plan d'aide militaire et humanitaire. Il prévoit également de soutenir Israël et Taïwan.

Drapeaux ukrainiens brandis dans l'hémicycle américain du Congrès pour saluer l'adoption du plan d'aide samedi 20 avril. Une somme totale de 95 milliards de dollars a été approuvée, dont 61 milliards vont être dédiés à la guerre en Ukraine. Un coup de pouce financier réclamé depuis des mois par Joe Biden qui pourrait être décisif pour l'armée ukrainienne, en grande difficulté sur le front. Le vote a été salué par l'Union européenne, l'OTAN et la diplomatie allemande. Le président ukrainien a également remercié le Congrès.

Exacerber les crises mondiales ?

Le plan adopté par la Chambre des représentants comporte aussi 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël dans sa lutte contre le Hamas et 9 milliards de dollars pour l'aide humanitaire à Gaza. Enfin, 8 milliards de dollars seront consacrés à soutenir Taïwan sur les plans militaires et économiques, pour concurrencer la Chine. Selon Moscou, ce soutien à l'Ukraine, Israël et Taïwan va exacerber les crises mondiales et mener vers une aggravation sans précédent des tensions. Avant d'être appliquées, ces mesures américaines devront d'abord être examinées par le Sénat.