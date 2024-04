Aide américaine à l'Ukraine : Volodymyr Zelensky salue un texte qui "sauvera des milliers et des milliers de vies"

"Je remercie tous ceux qui ont soutenu notre aide", a déclaré sur X le président ukrainien Volodymyr Zelensky, samedi 20 avril, après le vote par la Chambre américaine des représentants, d'une aide de 61 milliards de dollars pour son pays. Le texte adopté "sauvera des milliers et des milliers de vies", et "maintient l'histoire sur le bon chemin", a poursuivi le chef d'Etat. L'aide "sera ressentie par nos soldats sur la ligne de front, ainsi que par nos villes et nos villages qui souffrent de la terreur russe", a-t-il appuyé plus tard lors de son allocution quotidienne.

Today, we received the awaited decision on the US aid package that we long fought for. And a very significant one. Our warriors on the front lines, as well as our cities and villages suffering from Russian terror, will feel it.



The U.S. House of Representatives voted on it… pic.twitter.com/G6z3PxsOMg