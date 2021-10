Etats-Unis : la tension monte avec la Chine au sujet de Taïwan

Face aux récentes pressions de la Chine sur Taïwan, les Etats-Unis ont déclaré qu'ils seraient prêts à défendre l'île que Pékin revendique comme son territoire. Une escalade de la tension entre les deux pays qui ne cessent de monter. De son côté, la Chine a riposté fermement aux menaces américaines, persuadée de revendiquer légitimement Taïwan.

Démonstration de force de la Chine

"Ce qui change aujourd'hui ce n'est pas les intentions de la Chine, mais la capacité de la Chine. Aujourd'hui, elle a des capacités militaires qu'elle n'avait pas il y a 15 ou 20 ans et, évidemment, ça change le rapport de force", explique Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Chine. Depuis des mois, la Chine veut démontrer sa puissance avec des avions, chasseurs et bombardiers qui envahissent les écrans radars de Taïwan dans le but d'intimider son voisin. Pour le moment, cela n'en reste qu'au stade de l'intimidation, mais au vu du discours des politiques chinois, le risque que le pays passe à l'action est très élevé.