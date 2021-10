Taïwan : la Chine appelle Joe Biden à la "prudence" et refuse tout "compromis" sur sa souveraineté

Une nouvelle étape franchie dans les tensions entre la Chine et Taïwan. La Chine a appelé, vendredi 22 octobre, Joe Biden à la "prudence" après des propos du président américain affirmant que son pays était prêt à défendre militairement Taïwan en cas d'invasion par l'armée chinoise. "Sur les questions liées à ses intérêts fondamentaux, comme sa souveraineté et son intégrité territoriale, la Chine ne laissera aucune place au compromis", a par ailleurs déclaré devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Une rupture stratégique

Interrogé jeudi sur la possibilité d'une intervention militaire américaine pour défendre Taïwan, lors d'un échange avec des électeurs à Baltimore retransmis par la télévision CNN, Joe Biden a répondu lors d'un échange avec des électeurs à Baltimore retransmis par la télévision CNN.: "Oui, nous avons un engagement en ce sens." Cette déclaration vient en contradiction avec la politique tenue de longue date par les Etats-Unis d'"ambiguïté stratégique", Washington aidant Taïwan à construire et renforcer ses défenses sans promettre de manière explicite de venir à son aide si une attaque avait lieu.

Durant une interview cet été sur la chaîne ABC, le président américain avait déjà fait une promesse similaire, parlant d'"engagement sacré" à défendre les alliés de l'Otan au Canada et en Europe, et "de même avec le Japon, la Corée du Sud, et Taïwan".