États-Unis : la tempête Ida a ravagé une partie du pays

Les États-Unis commencent peu à peu à se relever après le passage de la tempête Ida. Une partie de la côte est du pays a été fortement touchée Selon un dernier bilan, vendredi 3 septembre, 61 personnes avaient perdu la vie. Les secours s'activent pour venir en aide aux autres victimes. Certaines villes ont été ravagées, des maisons détruites. L'heure est désormais au constat des dégâts.

Joe Biden pointe du doigt le dérèglement climatique

Joe Biden s'est rendu en Louisiane, le premier État touché par le passage de la tempête Ida. Le président américain a mis en avant la responsabilité du dérèglement climatique pour expliquer cette situation. "Les choses ont drastiquement changé sur le plan de l'environnement. On a franchi plusieurs limites. Aujourd'hui, on ne peut pas reconstruire les routes et les ponts comme avant", déclare-t-il. La majorité des Américains restent sceptiques concernant les conséquences du changement climatique et ce, malgré les nombreuses intempéries qui ont touché les États-Unis.