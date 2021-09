Tempête Ida : Le bilan s'alourdit, la Maison Blanche décrète l'état d'urgence

Aux États-Unis, le bilan s'alourdit et passe à une cinquantaine de morts suite à la tempête Ida. La Maison Blanche décrète l'état d'urgence à New York et dans le New Jersey.

Une cinquantaine de morts sont désormais comptés suite à l'ouragan Ida survenu mercredi 1er septembre. La lourdeur du bilan oblige la Maison Blanche à décréter l'état d'urgence pour New York et le New Jersey. Après avoir frôlé la morts, les habitants sont encore sous le choc : "L'eau est arrivée jusqu'à mon cou. Heureusement, notre voisin du dessus est venu me tirer par la main. Moi je tirais ma femme avec l'autre main, et on a pu s'échapper", témoigne une des victimes de la tempête. Le bilan de morts est encore provisoire et c'est dans l'état du New Jersey que l'on recense le plus de décès.



Une tornade révélatrice du réchauffement climatique d'après les scientifiques

La Pennsylvanie et le Maryland a également été frappé par la tornade. Un fait systématique du réchauffement climatique, d'après plusieurs scientifiques. Les habitants n'imaginaient pas qu'un ouragan parti de mille kilomètres arrivent jusqu'à eux. Certains n'ont pas tout de suite perçu la gravité de la situation : "J'allais entrer dans ma voiture, je voulais la déplacer pour la mettre à l'abri. Et un pompier m'a dit 'madame, ce n'est qu'une voiture, laissez-la partir', témoigne une autre victime.