Etats-Unis : Joe Biden, testé à nouveau positif au Covid-19, se reconfine

Il va retourner à l'isolement pour "protéger" son entourage. Le président américain Joe Biden, a de nouveau été testé positif au Covid-19, samedi 30 juillet, sans ressentir de symptômes, a annoncé son médecin personnel dans une lettre diffusée par la Maison Blanche.

Le président, qui est âgé de 79 ans, "a été testé positif samedi en fin de matinée selon un test antigénique" et "va reprendre des mesures strictes de confinement", a écrit le Dr Kevin O'Connor. Ce dernier explique que les cas de "rebond" de positivité sont fréquents chez les personnes traitées au Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer.

Joe Biden avait été testé positif au Covid-19 le 21 juillet, avec "des symptômes très légers". Puis, six jours plus tard, le président américain avait été testé négatif et de retour dans la vie publique après cinq jours de confinement. Pendant ces cinq jours, "j'ai pu travailler et remplir mes fonctions sans aucune interruption", avait assuré Joe Biden.