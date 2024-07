États-Unis : Joe Biden rassure sur son état de santé mais peine à convaincre

Le président américain a réitéré sa volonté d'être candidat lors de la prochaine présidentielle, en dépit des critiques sur son état de santé. Mais dans son propre camp, le doute est plus que jamais présent.

Joe Biden, le pas alerte, est en campagne. Le président et candidat n'a aucune intention de se retirer : "Je reste dans la course, je vais battre Donald Trump", assure-t-il. Il a également donné une interview télévisée, vendredi 5 juillet, pour marteler son message : "Personne n'est plus qualifié que moi pour être président". Mais ses phrases restent décousues. Et quand le présentateur lui demande s'il accepterait de se soumettre à un test médical, Joe Biden refuse.

Le camp démocrate en plein doute

Le président américain est sous le feu des critiques depuis une dizaine de jours, depuis sa prestation inquiétante lors de son débat télévisé face à Donald Trump, au cours duquel il était apparu emprunté et hésitant. De quoi faire grandir les inquiétudes sur son état de santé et sur son âge. Les voix se sont multipliées, depuis, dans son propre camp, pour demander son retrait. Il faudra plus que la prestation d'hier pour rassurer les démocrates et inverser les sondages, favorables à Donald Trump.