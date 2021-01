Etats-Unis : Joe Biden promet une mobilisation comme "en temps de guerre" face au Covid-19

Il sort l'artillerie lourde. Le président américain Joe Biden a promis jeudi 21 janvier une mobilisation comme "en temps de guerre" face au Covid-19, dénonçant le "terrible échec" de la distribution des vaccins. "Notre stratégie se fonde sur la science, pas la politique, sur la vérité, pas sur le déni", a-t-il lancé. Objectif : marquer le contraste avec Donald Trump au lendemain de sa prise de fonction et au moment où le cap des 400 000 morts vient d'être franchi.

En signant une série de dix décrets, il a annoncé que toute personne arrivant par avion aux Etats-Unis depuis un autre pays devrait présenter un test négatif à son arrivée et "observer une quarantaine".

Interrogé sur le fait de savoir si son objectif affiché de 100 millions de vaccinations en 100 jours ne manquait pas d'ambition, il a vivement réagi : "Quand je l'ai annoncé, vous avez tous dit que ce ne serait pas possible", a-t-il lancé. "Allons, vous n'êtes pas sérieux!", a-t-il ajouté.

S'engageant à donner toujours la parole aux scientifiques, en particulier à l'immunologue Anthony Fauci, il a promis aux Américains la transparence sur "les bonnes et les mauvaises nouvelles", jugeant indispensable de "restaurer la confiance" après les atermoiements de son prédécesseur.

Anthony Fauci, qui a également travaillé avec l'équipe de Donald Trump, n'a pas caché son soulagement lors d'une intervention quelques minutes plus tard depuis la salle de presse. "L'idée de pouvoir venir ici, parler de ce que l'on connaît, des preuves, de la science, donne le sentiment d'une forme de libération", a-t-il déclaré, reconnaissant s'être trouvé dans des situations "inconfortables" avec le précédent président.

