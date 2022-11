Etats-Unis : Joe Biden évoque la Colombie à la place du Cambodge lors de l'ouverture du sommet de l'Asie du Sud-Est

Une nouvelle gaffe. L'Asie du sud-est a accueilli samedi 12 novembre un nouveau membre surprise, la Colombie, du moins pour un instant, après un lapsus de Joe Biden. "Je tiens à remercier le Premier ministre pour le leadership de la Colombie à la présidence de l'Asean", a déclaré le président américain en ouvrant le sommet de l'Asie du Sud-Est à Phnom Penh, aux côtés du Premier ministre du Cambodge, Hun Sen.

Joe Biden has made another high-profile slip-up during his speech at a summit in Cambodia - watch the moment



