Etats-Unis : Biden estime que le Covid-19 fera plus de 600 000 morts dans son pays

Une sombre prédiction. Le président américain Joe Biden a estimé, vendredi 22 janvier, que la pandémie de Covid-19 ferait bien au-delà de 600 000 morts aux Etats-Unis. "Nous sommes à 400.000 morts, et cela devrait atteindre beaucoup plus que 600 000", a déclaré le nouveau locataire de la Maison Blanche, qui n'avait jamais évoqué un bilan si lourd.

Le nouvel élu est aussi revenu sur les conséquences socio-économiques de cette crise. "Des familles ont faim. Des gens sont expulsés. Les pertes d'emplois grimpent à nouveau. Il faut agir maintenant", a martelé le président avant de signer deux décrets visant une hausse de l'aide alimentaire dans le pays et un renforcement des droits sociaux.

Ces initiatives d'urgence précèdent "un plan de sauvetage" de l'économie qui va "s'attaquer à la pandémie et apporter une aide financière directe aux Américains qui en ont le plus besoin", a poursuivi le président faisant référence au plan d'aide de 1 900 milliards de dollars (1 560 milliards d'euros). Il apporterait notamment, a ajouté le président, un versement direct de 2 000 dollars au total – dont les 600 dollars déjà fournis récemment sous l'administration Trump – aux ménages qui en ont le plus besoin.