Diplomatie : Joe Biden parle de sanctions économiques en cas d’attaque de l’Ukraine par la Russie

Sur le dossier ukrainien, Joe Biden, le président des États-Unis, évoque des sanctions économiques contre la Russie si celle-ci venait à attaquer sa voisine. Pour Annick Cizel, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis et enseignante à la Sorbonne, celles-ci doivent être “beaucoup plus cinglantes que les sanctions appliquées en 2014, après l’annexion de la Crimée. On parle de sanctions financières, on parle peut-être d’aller aussi jusqu’à appliquer à la Russie des sanctions” jusque-là réservées à l’Iran, comme l’interdiction de l’utilisation du système de paiement international Swift.

“Très dure”

Une telle décision “serait effectivement très, très dure”, explique la spécialiste, dans l’édition du mardi 8 décembre du 23h. Elle précise que si en 2014 la Russie s’est beaucoup tournée vers la Chine pour contourner les interdictions des Occidentaux, cette fois, ce sera plus compliqué. La pandémie a, en effet, impacté toutes les chaînes de production mondiale.