Climat : la Chine participe au sommet virtuel organisé par Joe Biden

Jeudi 22 avril, le président chinois Xi Jiping participera au sommet virtuel organisé par le président américain Joe Biden, qui réunira quarante chefs d’État pendant deux jours. La Chine veut afficher son ambition d’être au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. "On annonce en Chine un discours important de Xi Jiping, qui devrait réitérer sa volonté d’arriver à la neutralité carbone d’ici 2060 et d’accélérer la mise en œuvre des accords de Paris", explique le correspondant de France Télévisions en Chine, Arnauld Miguet, en duplex pour le 8 Heures de France 2.

La Chine responsable de 28% des émissions de CO2

Le chemin risque d’être long toutefois. La Chine, qui dépend toujours du charbon pour sa croissance, est responsable de 28 % des émissions de CO2 dans le monde. "C’est plus que les États-Unis et l’Union européenne réunis, et c’est tout le paradoxe de la Chine, qui reste le premier pays pollueur au monde, mais aussi le champion des énergies vertes", conclut Arnauld Miguet.