Attentat à Kaboul : Joe Biden réfute toute "collusion" entre les talibans et le groupe Etat islamique

Il n'y a pas de preuve d'une "collusion" entre les talibans et le groupe Etat islamique dans l'attaque près de l'aéroport de Kaboul, a estimé le président des Etats-Unis, Joe Biden, jeudi 26 août. "Jusqu'ici, on ne m'a pas fourni de preuve qu'il y ait eu une collusion entre les talibans et l'Etat islamique" dans l'attentat revendiqué par le groupe terroriste qui a fait 13 morts et 18 blessés parmi les militaires américains, a-t-il dit.

Par ailleurs, le président Joe Biden a aussi promis de "pourchasser" les auteurs de l'attentat qui a tué 13 militaires américains à proximité de l'aéroport de Kaboul, confirmant que la gigantesque opération d'évacuation de civils allait se poursuivre jusqu'au retrait des troupes américaines le 31 août.

"Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer", a-t-il affirmé à l'adresse des auteurs de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011, qui a été revendiquée par le groupe Etat islamique (EI).